Калуга, , 17:29 — REGNUM В Калуге главному врачу медицинского учреждения, подозреваемому в поучении взятки, грозит наказание до восьми лет лишения свободы. Об этом 15 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Установлено, что в апреле 2020 года главный врач получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме 60 тыс. рублей за заключение договора на поставку мебели в медицинское учреждение.

«В настоящее время по возбуждённому уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельства случившегося. Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры», — сказала Искрина Лепёхина.

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