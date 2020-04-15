Новосибирск, 15 апреля 2020, 14:14 — REGNUM В Новосибирске приостановлено посещение кладбищ — по 30 апреля включительно. Исключение — траурные процессии с участием родственников, законных представителей или иных лиц, взявших на себя обязанность о погребении умершего, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.
Уточняется, что меры приняты для снижения рисков распространения коронавируса, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия горожан.
Также, согласно постановлению мэрии, ограничен въезд автомобилей на территории городских кладбищ. Исключение — специализированный автотранспорт.