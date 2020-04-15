Стокгольм, , 14:18 — REGNUM В течение первой недели апреля, согласно предварительной статистике из Статистического управления Швеции, в стране наблюдается высокий рост смертности. На показатели убыли населения значительно повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Об этом 15 апреля сообщила шведское издание SVT Nyheter.

В частности, статистические данные показали, что в Стокгольме и Сёдерманланде, регионах Швеции, наиболее пострадавших от коронавируса, зафиксировано гораздо больше смертей, чем за тот же период за последние пять лет.

«Это убило относительно много людей», — заявил Йоханнес Клерис, пресс-секретарь Статистического управления Швеции.

Статистическим управлением Швеции за 14-ю неделю 2020 года было зарегистрировано 2 145 смертей. Таким образом, это стало уже третьим увеличение числа смертей за одну неделю в Швеции в период между 2015 и 2020 годами.

«Наблюдается довольно большое увеличение числа смертей, особенно в течение 14-ой недели, что совпадает со вспышкой коронавируса. Число смертей также увеличивается в течение периода, когда обычно оно начинает снижаться», — говорится в письменном заявлении другого представителя Статистического управления Швеции Томаса Янссона.