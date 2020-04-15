Цхинвал, , 14:14 — REGNUM В Южной Осетии начались тренировки к Параду Победы. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба министерства обороны республики на сайте ведомства.

«Тренировки проходят на плацу военного городка Министерства обороны Республики Южная Осетия с участием парадных расчетов управления и подразделений ведомства, Министерства юстиции РЮО», — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, через несколько дней тренироваться начнут также военнослужащие из МЧС, МВД и КГБ. Парад Победы с участием боевой техники пройдет 9 мая в Цхинвале.

Напомним, 2020 году исполнится 75-я годовщина со дня капитуляции гитлеровской Германии и разгрома фашистских войск.