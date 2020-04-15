Вашингтон, , 14:12 — REGNUM В игре Destiny 2 стартовала благотворительная акция «Сердце стража», призванная помочь медицинским работникам в период пандемии коронавируса. Об этом сообщалось 14 апреля на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/DestinyGameRU/status/1249982343156301824

Акция организована совместно с некоммерческой организацией Direct Relief. За пожертвование размером от $20 геймеры получат особую эмблему «Сердце стража» в Destiny 2.

Напомним, Destiny 2 — это многопользовательский шутер от первого лица, созданный американской студией Bungie. Его релиз состоялся в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Activision Blizzard дал свой личный телефон всем сотрудникам компании