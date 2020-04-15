Джакарта, , 14:11 — REGNUM Правительство Индонезии получило более 200 млрд рупий ($12 млн) пожертвований для борьбы с коронавирусом, сообщает Kompas.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что большая часть пожертвований пойдет на помощь жителям страны, пострадавшим от эпидемии коронавируса.

Кроме того, Ахмад Юрианто отметил, что на сегодняшний 22 000 человек присоединились к целевой группе по борьбе с COVID-19 в качестве добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля 2020 года в Индонезии подтвердили 5136 случаев заражения коронавирусом.

Подробнее в материале: В Индонезии подтвердили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом

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