Москва, 15 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей ИП Молокину Дарью за работу в режиме самоизоляции, сообщили 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Ее признали нарушившей статью 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
Принадлежащий предпринимательнице салон красоты продолжал работать, несмотря на запрет столичных властей
Напомним, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта в столице введен ряд ограничений, в связи с которыми продолжать работу могут только магазины и учреждения, обеспечивающие граждан предметами первой необходимости.