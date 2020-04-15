Стокгольм, , 14:59 — REGNUM Шведский университет прикладных наук дал разрешение на запуск нового типа краткосрочного обучения. Речь идет о 100 курсах по всем направлениям: от моды до цифровых технологий в промышленности. Потребность в новых методах онлайн-обучения возросла на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 15 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По словам генерального директора Шведского агентства профессионального образования Томаса Перссона, пандемия коронавируса привела к тому, что потребность в краткосрочных курсах возросла, и поэтому университеты выделят больше мест, чем предполагалось ранее.

«Вместо 3000 мест мы выделим 7000 мест», — заявил Томас Перссон.

Теперь, по его словам, профессиональные колледжи должны иметь возможность предлагать короткие курсы для тех, кому необходимо укрепить свои позиции на рынке труда.

В прошлом году Риксдаг поддержал эту инициативу, но в результате пандемии коронавируса ее стоимость превысила запланированную сумму в $12 миллионов.