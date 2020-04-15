Стокгольм, , 14:10 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, борющаяся за права женщин во всем мире, заявила, что «женщины сильно страдают от коронавируса». В то же время цифры показывают, что в Швеции около трех из четырех, кто перенес тяжелую форму протекания коронавирусной инфекции COVID-19, являются лицами мужского пола. Об этом 14 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

В статье для дебатов, опубликованной в другой шведской газете Aftonbladet, Анн Линде и бывший министр по вопросам гендерного равенства Аса Регнер написали, что гендерные различия в обществе во время пандемии коронавируса могут «иметь изменяющие жизнь последствия» — для женщин, естественно.

Однако согласно последним данным из шведского реестра реанимации, представленным 14 апреля, более 75% случаев лечения в реанимационных отделениях интенсивной терапии при лечения COVID-19 в Швеции затрагивают пациентов мужского пола. Из наиболее пострадавшей страны в Италии, в которой в настоящее время зарегистрировано более 20 000 подтвержденных случаев смерти, около 70% погибших также были зарегистрированы как лица мужского пола.

Таким образом, слова Анн Линде и Асы Регнер о страданиях женщин в связи с коронавирусом вызывают сомнения при имеющейся официальной статистике, опубликованной властями нескольких стран.