Стокгольм, , 14:10 — REGNUM В Швеции профсоюзы требуют расширения права на финансовую компенсацию для лиц, заразившихся коронавирусной инфекцией на работе. Еще до наступления Пасхи профсоюзы направили запросы с приглашением на переговоры представителям муниципалитетов и регионов Швеции. Об этом 15 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Мы хотим, чтобы существовала некая форма поддержки для родственников погибших, если члены наших профсоюзов скончаются. Мы также хотим, чтобы гарантировалась защита от травм на производстве, если члены профсоюзов получают травмы и не могут вернуться к работе на полный рабочий день», — заявила Синева Рибейро, председатель Шведской ассоциации медицинских работников.

Профсоюзы Швеции требуют, чтобы страхование от несчастных случаев на производстве, регулируемое коллективными договорами с работодателями, было скорректировано с учетом того факта, что работники могут получить травмы и даже умереть от заболевания COVID-19.