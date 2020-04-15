Пенза, , 14:11 — REGNUM Онлайн-акция пензенских поисковиков «Судьба солдата» — это повод для обращения к семейным архивам, изучения документов и наград родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Для того чтобы подать заявку на установление судьбы родных, погибших или пропавших без вести в годы войны, необходимо заполнить анкету-запрос vk.cc/asdpS6 с указанием всей известной информации (ФИО, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы и т. д.). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для обратной связи требуется указать свои контактные данные — номер телефона и электронную почту. Организаторы акции просят присылать анкеты на электронные адреса: onf.penza@yandex.ru; lara296@mail.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в связи со сложной эпидемиологической ситуацией региональными властями рассматриваются различные варианты проведения праздничных торжеств, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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