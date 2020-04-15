Ирвайн, США, , 13:56 — REGNUM В период карантина глава Activision Blizzard Бобби Котик отправил всем сотрудникам компании письмо с указанием своего личного номера телефона. Об этом 14 апреля сообщило Kotaku.

Из десяти тысяч сотрудников Activision Blizzard с Котиком связались уже несколько сотен. Глава компании призывает своих работников звонить ему по любому вопросу, касающемуся проблем со здоровьем и медицинским обслуживанием.

Напомним, Activision Blizzard — это крупная американская компания-разработчик и издатель видеоигр. Она была основана в 2008 году, путём слияния Activision и Vivendi Games.

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