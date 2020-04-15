Тель-Авив, Израиль, , 13:51 — REGNUM Тель-Авивский пригород Бней-Брак, где живут большей частью ортодоксальные иудеи, стал местом необычного происшествия, передает Mignews (Израиль).

Два брата, Роли и Юли Друкманы, поставили на крыше высотного здания, в котором они проживают, громкоговорители, с помощью которых устроили массовую молитву. Соседи по району поддержали инициативу, а молитва транслировалось онлайн.

Один из местных жителей, которому не понравился шум, вызвал полицию, однако братья Друкманы отказались прерывать молитву из-за визита полицейских, в итоге правоохранителям пришлось пробраться через окно в квартиру. Где братья указали полиции на неправомерность таких действий ввиду отсутствия ордера и уточнили, что мероприятие согласовано с мэром.

Стороны сошлись на компромиссе: полиция ушла, братья сделали потише и продолжили.