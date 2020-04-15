Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM По итогам 2019 года машины брендов Cadillac, Kia и Toyota стали самыми популярными у угонщиков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте «АльфаСтрахование».

Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном.

Таким образом, самым угоняемым автомобилем в Санкт-Петербурге стал Cadillac Escalade. В общем объёме угонов это авто занимает 5,14%.

Кроме того, в десятку рейтинга входят три машины южнокорейской марки Kia: Kia Sportage (2,6%), Kia Rio (2,14%) Kia Ceed (1%). Среди японской марки Toyota в этом списке две модели: Camry (1,7%) и Rav4 (0,41%). Также среди популярных у угонщиков моделей числятся Hyundai Tucson (2,21%), Mitsubishi ASX (1,8%), Ford Focus (1,41%) и Hyundai Solaris (0,95%).

Наиболее распространенная причина угона машин — это спрос на запасные части. Специалисты страховой компании прогнозируют, что в ближайшее время он будет увеличиваться в связи с закрытием границ.

Напомним, в прошлом году самой популярной у автоворов в Москве моделью стал бизнес-седан Toyota Camry.

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