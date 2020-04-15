Тбилиси, , 13:45 — REGNUM В Имерети, одном из районов Грузии на Пасху закроют кладбища возле крупных городов. Об этом 15 апреля рассказал агентству «ИнтерпрессНьюс» глава региона Звиад Шаламберидзе.

Он сообщил, что решено на три дня закрыть дороги и к кладбищам возле городов Кутаиси и Зестафони. Обсуждается вопрос, будет ли это сделано с 18 по 20 апреля или с 19 по 21 апреля.

«Это решение принято во избежание мобилизации людей на Пасху. Как известно, кладбища посещает много людей, риск распространения вируса очень велик», — объяснил решение закрыть кладбища Шаламберидзе.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство рассматривает вопрос о закрытии кладбищ на Пасху, но еще не приняло окончательного решения.

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