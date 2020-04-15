Нур-Султан, , 13:33 — REGNUM Карантин сняли с одиннадцать организаций в Нур-Султане, сообщили 15 апреля в пресс-службе акимата (администрации) столицы Казахстана.

В частности, карантин отменили в одном из общежитий, автопарке №1 и учреждениях здравоохранения. Этот режим продолжает действовать еще на 16 объектах, в том числе в медорганизациях, подъездах жилых домов и компаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля в Казахстане выявили 1275 случаев заражения коронавирусом, 220 человек выздоровели, 15 — скончались. В Нур-Султане обнаружили 294 случая заражения.

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