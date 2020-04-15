Нальчик, , 13:28 — REGNUM Власти Кабардино-Балкарии приняли решение об оказании помощи гражданам, оставшимся без работы на фоне распространения коронавирусной инфекции. Тем из них, кто стал безработным в период с 1 марта по 30 апреля и зарегистрировался в службе занятости, будет выплачено дополнительно к положенному пособию по 5 тыс. рублей.

«У нас в республике в целях социальной поддержки граждан, зарегистрированных в органах службах занятости с 1 марта до 30 апреля 2020 года, получающих пособия в минимальном размере, сегодня это сумма составляет 1500 рублей в месяц, принято решение о дополнительной выплате из республиканского бюджета по 5 тыс. рублей», — написал глава республики Казбек Коков в своем Instagram.

Кроме того, по его распоряжению будут выданы продуктовые наборы более 10 тысячам малоимущих семей. Они будут распределены нуждающимся по спискам во всех муниципалитетах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уже получили такую помощь многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие пожилые граждане и лица с ограниченными возможностями здоровья. Всего было роздано 6 тыс. продуктовых наборов.

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