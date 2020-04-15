Москва, 15 апреля 2020, 13:21 — REGNUM У многих граждан нет ощущения, что нарушение режима самоизоляции может стать серьезной угрозой, бороться с этим нужно постоянными предупреждениями, в том числе с использованием доходчивых визуальных материалов, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 15 апреля, врио директора Психологического института Российской академии образования Павел Сергоманов, комментируя сообщения о снижении индекса самоизоляции в крупных городах России.
«Коронавирус COVID-19»
Людей нужно предупреждать внятно и с картинками: о нарушениях самоизоляции
«Режим самоизоляции начался с того, что людей предупредили о наличии опасности. И они в основном находились дома. Но угроза, по их непосредственным ощущениям, не реализовывалась, они ведь не заболели. А вот угроза потери доходов была намного более явной, к тому же накапливалась усталость. Отсюда и нарушения.
К тому же есть и проблема самоидентификации. Одно дело, когда человек уже точно болен и должен соблюдать режим карантина. Тут ни у кого не возникает вопросов. Другое дело — когда симптомов нет, но режим самоизоляции всё равно действует. Не всегда и не всем понятно, почему в этом случае правила нужно соблюдать.
Мне кажется, что мы немного запаздываем с предупреждением, информированием населения. Это информирование должно быть очень доходчивым и рациональным, и оно должно сопровождаться визуальной информацией. К примеру, люди должны видеть больных с тяжелыми формами», — отметил Павел Сергоманов.
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.