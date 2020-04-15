Москва, , 13:21 — REGNUM У многих граждан нет ощущения, что нарушение режима самоизоляции может стать серьезной угрозой, бороться с этим нужно постоянными предупреждениями, в том числе с использованием доходчивых визуальных материалов, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 15 апреля, врио директора Психологического института Российской академии образования Павел Сергоманов, комментируя сообщения о снижении индекса самоизоляции в крупных городах России.

« Режим самоизоляции начался с того, что людей предупредили о наличии опасности. И они в основном находились дома. Но угроза, по их непосредственным ощущениям, не реализовывалась, они ведь не заболели. А вот угроза потери доходов была намного более явной, к тому же накапливалась усталость. Отсюда и нарушения.

К тому же есть и проблема самоидентификации. Одно дело, когда человек уже точно болен и должен соблюдать режим карантина. Тут ни у кого не возникает вопросов. Другое дело — когда симптомов нет, но режим самоизоляции всё равно действует. Не всегда и не всем понятно, почему в этом случае правила нужно соблюдать.