Москва, , 13:21 — REGNUM Почти половина жителей России (49%) считают, что повлиять на ситуацию с распространением коронавируса в первую очередь может федеральная власть, показали данные опроса Социологического антикризисного центра, передает ТАСС.

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По мнению 41% опрошенных, что повлиять на ситуацию с распространением коронавируса могут сами люди, например, оставаясь дома.

Ранее опрос показал, граждане России больше боятся экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции, чем самого коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей Москвы (39%) признались, что из-за карантина по коронавирусу серьёзно потеряли в доходах.

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