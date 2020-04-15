Екатеринбург, , 13:22 — REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал руководствоваться распоряжениям Роспотребнадзора о запрете массовых религиозных мероприятий. Обращение опубликовано на сайте екатеринбургской епархии.

Ранее главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских запретил проведение «религиозных массовых обрядов».

«Не будем же пренебрегать этими рекомендациями, дабы не сократить безрассудно время жизни», — сказал Кирилл.

Религиозные деятели, тем не менее продолжат совершение Божественной Евхаристии, а за трансляцией Пасхального богослужения можно будет посмотреть в прямом эфире по телевидению, пообещал митрополит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские священники и миряне по-разному относились к санитарным рекомендациям. Возможно, теперь слово митрополита Кирилла позволит уберечь многих от заражения коронавирусом.

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