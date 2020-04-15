Пермь, , 13:19 — REGNUM В Пермском крае вузы перенесли срок приема документов от абитуриентов на 10 августа. Об этом стало известно 15 апреля на заседании краевого правительства, сообщает пресс-служба администрации региона.

Перенос срока приема документов связан со складывающейся эпидситуацией по коронавирусной инфекции. По словам министра образования региона Раисы Кассиной, вузы начнут принимать документы выпускников 10 августа, зачисление назначено на 19 и 24 августа. При этом начало учебного года пока не переносится. Оно по-прежнему состоится 1 сентября.

Напомним, ранее на заседании краевого правительства сообщили, что в помощь выпускникам при подготовке к ЕГЭ минобр края подготовил видеоуроки. Их начнут публиковать с 17 апреля.

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