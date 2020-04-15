Тосно, Ленинградская область, , 13:23 — REGNUM Родильный дом в городе Тосно Ленинградской области временно перепрофилировали под инфекционное отделение для приема пациентов с новой короновирусной инфекцией. В настоящий момент там находятся 20 заболевших COVID-19. Об этом сообщает 15 апреля пресс-служба ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», к которому относится роддом.

На время перепрофилирования роддома, для пациенток, нуждающихся в акушерской или в гинекологической помощи, разработана маршрутизация. Теперь акушерская помощь им будет оказываться в перинатальном центре города Гатчина, а гинекологическая — в ГБКЗЛО «Кировская МБ».

В перепрофилированном инфекционном стационаре Тосненской больницы медики оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.

«В защитном обмундировании трудно дышать, маски после 4-часовой смены оставляют на лице ссадины, через запотевшие очки тяжело смотреть. Несмотря на все сложности, настрой у всех боевой, вера в победу над вирусом сильна», — отметили в пресс-службе.

Также в стационаре в очередной раз обратились к местным жителям с просьбой оставаться дома, чтобы не подвергать себя и окружающих угрозе новой инфекции.

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