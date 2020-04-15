Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Большинство петербургских туристов, пользующихся услугами автобусных компаний, намерены отправиться за рубеж сразу после открытия границ, закрытых сейчас из-за пандемии коронавируса.

21% респондентов собираются выехать из России уже в первую неделю после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает автобусная компания Lux Express, которая исследовала предпочтения своих частых пассажиров. 31% опрошенных намерены выехать за границу в первый месяц после ее открытия, 32% — в первые три месяца.

Еще 9% петербургских туристов планируют поехать в зарубежные страны минимум через год после завершения карантина. 7% опрошенных отметили, что до Нового года выезжать из России не собираются.

Среди опрошенных граждане чаще называли Эстонию в качестве своего приоритетного направления для первой поездки, далее в рейтинге расположились Финляндия и Латвия.