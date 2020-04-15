Черкесск, , 13:13 — REGNUM В Карачаево-Черкесии усилят меры контроля за приезжающими из других субъектов РФ, где выявлено большое число заразившихся коронавирусной инфекцией. Каждого прибывающего будут устанавливать поименно и контролировать его состояние здоровья и контакты.

Об этом 15 апреля сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе оперативного совещания с главами муниципалитетов, которое было вызвано ростом распространения коронавирусной инфекции в КЧР.

«Наша важнейшая задача — уточнить поименно каждого, кто в последние дни въехал в республику из субъектов РФ, где регистрируются массовые случаи распространения коронавируса, а также лиц, контактировавших с ними», — цитирует Темрезова его пресс-служба.

Все прибывшие обязаны соблюдать двухнедельную изоляцию, подчеркнул глава республики и понесут ответственность за нарушение режима.

Кроме того, с 15 апреля начинаются проверки работающих предприятий с целью установления нарушений санитарно-эпидемиологических требований.