Омск, , 13:11 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков не исключает переноса парада Победы в регионе на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«Возможны переносы парадов и шествий «Бессмертного полка» на более поздние сроки», — сказал Бурков на дистанционной пресс-конференции 15 апреля.

Однако, по его словам, праздник в любом случае «будет в душе каждого из нас».

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 апреля в Омской области подтверждено 22 диагноза COVID-19, в том числе девять человек уже выздоровели.

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