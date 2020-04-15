Кампала, , 13:20 — REGNUM Российское посольство в Уганде добивается консульского доступа к соотечественникам, задержанным за нарушение карантина, введённого в стране на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил 15 апреля заведующий консульским отделом диппредставительства в Кампале Евгений Парастаев ТАСС.

Он отметил, что дипломаты направили запрос в министерство иностранных дел Уганды о контактах с подозреваемыми, но ответа пока не получили. В посольстве также стараются выяснить, в чём именно обвиняют российских граждан.

В местных СМИ появились сообщения, что граждан России задержали за поездку на автомобиле без специального разрешения, однако с официальными обвинениями дипломаты пока не ознакомлены.

Парастаев добавил, что директива президента страны о запрете передвижений на личном транспорте не была положена в законодательное поле, из-за чего возникли проблемы с трактовкой.

Как сообщало ИА REGNUM, два гражданина России и их спутник из Уганды были арестованы в районе муниципалитета Китгум 12 апреля.

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