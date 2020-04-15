Москва, , 13:07 — REGNUM Сотрудников правоохранительных органов в Москве не накажут за очереди из-за проверок пропусков у жителей города. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, скопление людей при проверке пропусков — это временное явление. В ближайшее время этот процесс должен наладиться. Вместе с тем Песков отметил нежелательность большого скопления людей.

Представитель Кремля добавил, что пропускной режим введен из-за недисциплинированности жителей Москвы, которые не соблюдают режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 апреля на многих въездах в Москву скопились пробки — дорожные инспекторы проверяли наличие электронных пропусков у водителей.

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