Ставрополь, , 13:09 — REGNUM Ложная информация о коронавирусной инфекции и ее последствиях распространяется в Ставропольском крае через социальные сети. В связи с этим в регионе организована доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе СК РФ по краю.

Так, в одной из соцсетей появились недостоверные сведения о том, что на фоне распространения коронавируса нового типа на Ставрополье увеличилось количество инфарктов и инсультов среди населения, а в местных роддомах выросло число преждевременных родов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Напомним, ранее в МВД России по Ставрополью опровергли достоверность распространяемых в интернете сообщений о смертельных прививках от коронавируса, которые якобы будут делать жителям региона полицейские и медики.