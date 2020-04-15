Архангельск, , 13:05 — REGNUM Более 780 тысяч одноразовых медицинских масок прибыли сегодня в Архангельскую область по соглашению с Минпромторгом РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, их отправят на реализацию в торговые сети, а также для обеспечения сотрудников системообразующих предприятий и социальных организаций региона.

«Централизованная покупка масок — это отличный пример объединения бизнеса и власти, немалое количество организаций участвовало в их приобретении. Отмечу, что целый спектр предприятий запланировал предоставить закупленные маски в дар социальным организациям Архангельска, Новодвинска, Североонежска, Котласского и Устьянского районов», — пояснил генеральный директор агентства регионального развития Максим Заборский.

Порядка 200 тысяч масок пойдут на реализацию в розничные торговые сети, около 250 тысяч масок планируется отдать в учреждения социальной направленности, оставшаяся часть будет распределена между системообразующими предприятиями региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области подтверждены 32 случая заражения коронавирусной инфекцией, один пациент умер, 10 — выздоровели.