Волгоград, , 13:05 — REGNUM Тренировки к параду Победы начали проводить экипажи бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа на аэродроме Мариновка под Волгоградом. В воздушной части также предполагается выступление истребителей, штурмовиков и вертолётов, сообщили 15 апреля в пресс-службе Министерства обороны РФ.

На высотах от 50 до 200 метров со скоростью от 600 до 900 км/ч экипажи бомбардировщиков Су-24М провели тренировочные полёты в сомкнутом порядке. На аэродроме Мариновка лётчики вскоре приступят к тренировкам на слётанность экипажей. Кроме бомбардировщиков в воздушной части парада в Волгограде примут участие авиационные группы на ударных вертолётах Ми-28НМ «Ночной охотник», транспортно-боевые Ми-35, транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ «Терминатор», а также штурмовики Су-25 «Грач», тактические фронтовые бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, истребители поколения 4+ Су-30СМ.

В воздушном параде авиатехникой управляют специалисты, имеющие высокий уровень лётного мастерства и классной квалификации.