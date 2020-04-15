Липецк, , 13:02 — REGNUM В Липецкой области 15 апреля подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Всего в регионе было выявлено 85 случаев. 70 человек находятся на лечении, 15 выздоровели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, четыре пациента с подтверждённым коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких. Состояние двоих из них — стабильно тяжелое.

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