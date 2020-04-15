Тбилиси, , 13:07 — REGNUM Данные, полученные в результате исследования случаев заражения коронавирусом в Грузии, говорят о том, что страна находится на пороге пика эпидемии. Такое заявление 15 апреля сделал советник премьер-министра страны Ираклий Чиковани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Практически мы имеем в стране значительное расширение внутренних кластеров и фактически готовимся вступить в фазу пика эпидемии», — сказал представитель главы грузинского правительства.

Он также рассказал, что ведутся исследования новых случаев инфицирования и устанавливаются связи заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 апреля в Грузии выявлено 309 случаев заражения коронавирусом. 69 заболевших COVID-19 вылечились, в трех случаях болезнь закончилась смертью пациентов. 14 апреля был резкий скачек по количеству зараженных новой инфекцией.

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