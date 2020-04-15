Закаменск, Бурятия, , 12:59 — REGNUM В школах шести районов Бурятии с 13 апреля началось очное обучение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики, заниматься в классах разрешили ученикам 9-х и 11-х классов и только по предметам ОГЭ и ЕГЭ.

Всего снова открыли двери 35 школ, в которых обучается 383 школьника. Как отмечается, у учащихся нет технической возможности обучаться дистанционно.

Решение было принято в региональном оперативном штабе, где учли, что в этих районах нет подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом школы обязаны строго соблюдать санитарно-эпидемические требования.

«Количество учащихся в одном классе составляет от одного до 11 человек. Таким образом, будут соблюдены все меры безопасности, в частности обеспечено дистанцирование учащихся», — отметили в министерстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, всего из 145 тыс. школьников в Бурятии 30 тыс. не имеют возможность обучаться онлайн из-за отсутствия интернета и возможности его подключения. В результате учителям приходится отправлять задания на дом по мессенджеру.

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