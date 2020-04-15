Уфа, , 13:08 — REGNUM С 14 апреля в лабораториях Башкирии проводятся все исследования на коронавирус. Об этом 15 апреля сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Козак.

По ее словам, окончательный положительный результат выдается по результатам исследований центром гигиены и эпидемиологии Башкирии.

По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, теперь можно будет получать быстрее необходимую информацию, которая так нужна для принятия клинических решений, и решений по тактике пациентов.

По его словам, с 15 апреля открывается лаборатория в Стерлитамаке. А к концу следующей недели планируется открыть лабораторию в Белорецке.

По словам Анны Козак, сейчас на территории региона в сутки проводятся порядка 1900 исследований на коронавирус, но ожидается увеличение мощности как за счет приобретения нового оборудования, так и за счет открытия новый лабораторий.

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