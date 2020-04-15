Пермь, , 12:57 — REGNUM В Пермском крае с 17 апреля в рамках дистанционного обучения начнут размещать в интернете видеуроки для подготовки выпускников школ к ЕГЭ, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Видеоуроки подготовлены минобразованеим региона. Эксперты ЕГЭ и ОГЭ подробно разбирают задания по предметам. Готовые видеоуроки будут публиковать на сайте Института развития образования Пермского края.

В 2020 году сдать Единый государственный экзамен и Общий государственный экзамен в Прикамье планируют сдавать более 40 тыс. школьников: более 28 тыс. — ОГЭ и 13,9 тыс. — ЕГЭ. Будет открыто 102 пункта проведения экзамена с 1085 аудиториями. Предполагается присутствие не более 15 человек в каждой аудитории.

Министр образования региона Раиса Кассина сообщила, что для ребят с инвалидностью организуют условия для сдачи экзаменов дома. Уже получено 82 заявки.