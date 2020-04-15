Москва, , 13:06 — REGNUM В Москве ожидается наслоение аллергии и коронавирусной инфекции. Об этом 15 апреля сообщил академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин.

Весной начинается сезон поллиноза — аллергии на пыльцу. Симптомы поллиноза схожи с симптомами коронавируса (насморк, боль в горле, затрудненное дыхание, иногда температура), из-за чего появляется опасность путаницы в диагнозах.

«Проблема, которая сейчас встала перед Москвой, — это наслоение двух легочных болезней. С одной стороны аллергия-поллиноз, с другой — текущая пандемия коронавирусов», — заявил Чучалин.

Пик аллергии обычно приходится на 9−14 мая, когда в атмосферу выбрасывается самое большое количество аэроаллергенов.