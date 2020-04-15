Москва, , 13:04 — REGNUM Запланированный на 16 апреля авиарейс для вывоза из Турции российских граждан отменён, он состоится позднее. Такое сообщение опубликовано 15 апреля в Telegram-канале, созданном Минкомсвязи РФ для возвращения соотечественников на родину.

На 16 апреля был намечен рейс «Аэрофлота» SU 2131 Стамбул — Москва. В министерстве отметили, что о новом рейсе и дате сообщат дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля состоялся рейс по вывозу российских граждан из турецкой Антальи. Самолет «Аэрофлота» успешно прибыл в «Шереметьево».

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