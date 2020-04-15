Москва, , 12:54 — REGNUM В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 24 490. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса на 15 апреля, только за последние сутки COVID-19 выявили у 3388 пациентов в 65 регионах страны.

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Лидером по количеству подтверждённых случаев инфицирования остаётся Москва. Здесь зарегистрировано 1774 пациента, у которых тесты на коронавирус за последние сутки дали положительные результаты. В Московской области таких случаев 272, в Мурманской области — 137, в Санкт-Петербург — 130 и Ленинградской области — 108.

Также в списке регионов, где были выявлены новые случаи заражения, Коми, Ингушетия, Смоленская, Нижегородская, Владимирская, Тульская, Тверская, Курская, Ивановская, Калужская области, Чечня, Мэрий Эл, Пермский, Хабаровский, Ставропольский и Краснодарский края.

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В двух регионах РФ — Чукотском и Ненецком автономных округах — подтверждённые случаи заражения коронавирусом были выявлены впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала пандемии коронавирусной инфекции в России вылечились 1986 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, 198 человек скончались.