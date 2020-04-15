Москва, , 12:53 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой, заявил 15 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Число заболевших растёт. Хотя всё больше становится и тех, кто выздоровел», — сказал он.

По его словам, «система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России подтверждено 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 24 490. 1986 человек выздоровело, 198 умерло. В лабораториях выполнено 1 млн 517 тыс. 992 исследования на наличие SARS-CoV-2.

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