Астрахань, , 12:51 — REGNUM В Астраханской области 15 апреля подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как уже сообщило ИА REGNUM, эти случаи ранее были условно положительными, а затем региональная лаборатория получила право самостоятельно подтверждать диагноз.

Всего в регионе подтверждено 47 случаев заражения коронавирусной, ещё в 28 случаях поставлен только предварительный диагноз. Скончались два человека — мужчины 1947 и 1982 года рождения. Две женщины были выписаны после курса лечения.

1305 человек из очагов распространения коронавируса находятся под наблюдением как контактные, под амбулаторным наблюдением находятся 1365 человек, почти две тысячи человек уже сняты с учёта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено ещё 17 случаев заражения коронавирусом