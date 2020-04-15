Псков, , 12:56 — REGNUM В Псковской области на наличие новой коронавиурсной инфекции обследовано более 4,2 тысячи человек. На сегодняшний день инфекцию подозревают у четырех человек, а за прошедшие сутки ее выявили у троих заболевших жителей.

Таким образом, в регионе общее число зараженных увеличилось до 32. Об этом 15 апреля сообщает оперативный штаб Псковской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Псковской области с симптомами ОРВИ госпитализировано 28 человек, при этом коронавирус подозревался лишь у четырех пациентов.

«Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 32, выздоровело — восемь, умерло пять», — отмечают в оперштабе.

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