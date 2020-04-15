Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Индивидуальные средства защиты в виде пластиковых щитков, закрывающих лицо, начали изготавливать военнослужащие базы по ремонту вооружения и техники командования логистики Сил обороны Грузии. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба министерства обороны.

«Представители командования логистики готовят индивидуальные защитные пластиковые маски с соблюдением всех правил. Руководители подразделений постоянно следят за соблюдением персоналом социальной дистанции и гигиенических норм», — говорится на сайте.

По данным военного ведомства, изготавливать щитки военные начали почти месяц назад, и готово 2500 штук. Они являются многоразовыми, их можно дезинфицировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд городов в Грузии оцеплены в рамках мер по недопущению распространения коронавируса в стране. Также вечером 15 апреля будет закрыт свободный въезд и выезд в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Кроме полиции в оцеплении участвуют военнослужащие.

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