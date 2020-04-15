Грозный, , 12:47 — REGNUM Православных Дагестана, Ингушетии и Чечни попросили оставаться дома на страстной неделе и во время празднования Пасхи Христовой. Церкви и храмы с 15 апреля будут открыты только для проведения служб без присутствия прихожан. Об этом сообщили в пресс-службе Махачкалинской епархии.

С обращением приобщаться «к великим событиям Страстей и Воскресения Господа нашего через чтение Священного Писания, через соучастие в богослужениях при их трансляции, через домашнее чтение богослужебных последований» обратился к прихожанам архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

Он также разрешил верующим самостоятельно совершать благословение куличей и яиц, а также прочих блюд пасхального стола, окропляя снедь освященной водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».