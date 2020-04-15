Курган, 15 апреля 2020, 12:44 — REGNUM В Курганской области цифровой пропуск по смс действует по часу два раза в день. Жителей региона это не устраивает. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём аккаунте сети Instagram обещал доработать систему.
Напомним, по данным регионального оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, в Курганской области 15 апреля насчитывается 11 инфицированных SARS-CoV2, трое из них выздоровели.
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