Курган, , 12:44 — REGNUM В Курганской области цифровой пропуск по смс действует по часу два раза в день. Жителей региона это не устраивает. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём аккаунте сети Instagram обещал доработать систему.

«Это пока единственный доступный нам способ минимизировать контакты тех, кто, возможно, инфицирован. Мера вынужденная. Практика показывает, что одних лишь уговоров не выходить на улицу, не рисковать своим и чужим здоровьем, мало», — отметил глава Зауралья.

Напомним, по данным регионального оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, в Курганской области 15 апреля насчитывается 11 инфицированных SARS-CoV2, трое из них выздоровели.

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