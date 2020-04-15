Брянск, , 12:43 — REGNUM За незаконную предпринимательскую деятельность будут судить жителя Брянской района Брянской области. Мужчина организовал на территории трёх районов нелегальную сеть АЗС и получил доход в особо крупном размере, сообщили 15 апреля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Заправки располагались в Климовском, Суражском и Почепском районах. С 2017 по 2019 годы мужчина осуществлял оптово-розничную реализацию дизельного топлива. Следствие считает, что он извлёк незаконный доход в размере не менее 27 млн руб. При этом обвиняемый не имел статуса индивидуального предпринимателя и не являлся руководителем или учредителем юридического лица.

Материалы уголовного дела направлены суд для рассмотрения по существу. Мужчине может лишиться свободы на срок до пяти лет.