Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Санкт-Петербург вошел в топ-10 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на коронавирус, но не попал в десятку субъектов РФ по количеству проведенных исследований на 100 тысяч населения. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Петербург занял третье место в Топ-10 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на коронавирус. На первом месте Москва — 395 034 выполненных тестов, на втором — Московская область (145 574). В Санкт-Петербурге сделано 80 826 тестов.

Однако город на Неве не попал в список из 10 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на 100 тысяч населения, в котором в лидеры вышла Сахалинская область — 6417,68, а второе место заняла Москва — 3144,96.

Всего в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, в лабораториях государственных медицинских организаций, а также в частных негосударственных лабораториях во всех регионах страны было проведено более 1,5 млн тестов на коронавирус.

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале. Благодаря чему, Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.