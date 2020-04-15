Москва, , 12:40 — REGNUM В Москве за сутки 14 апреля COVID-19 подтверждено 1774 случаев заражения коронавирусом, около половины из них— люди в возрасте до 45 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В столице подтверждено 1774 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 43% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве принудительно было госпитализировано более 200 нарушителей карантина, сумма штрафов составила более 1 млн рублей.

Отметим, за минувшие сутки в России подтверждено 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заражений остаётся Москва — 1774.

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