Уфа, , 12:42 — REGNUM Штрафы за загрязнение территорий при эксплуатации и ремонте транспортных средств планируют ввести депутаты Госсобрания Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Государственного Собрания — Курултая республики.

Данный вопрос они рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

По словам председателя Государственного Собрания — Курултая Башкирии Константина Толкачева, зачастую грузовые автомобили, которые выезжают со строительных площадок, своими грядными колесами загрязняют дороги и «растаскивают» грязь по улицам.

Он также назвал и другие виды нарушений, это слив топлива или мойка транспортных средств в непредназначенных для этого местах, а также отсутствие тента, который бы не допускал рассыпание груза при транспортировке.

«Все это наносит ущерб не только эстетическому, но и санитарному, экологическому состоянию наших населенных пунктов», — сообщил Толкачев.

Согласно законопроекту, размер штрафа за загрязнение улиц при эксплуатации транспортных средств составит от 500 рублей до 1 000 рублей для физических лиц, от 4000 до 7000 рублей для должностных лиц. Юридических лиц будут штрафовать от 20 000 до 25 000 рублей.