Одинцово, Московская область, , 12:53 — REGNUM Подробностями работы инфекционного отделения Одинцовской центральной районной больницы, где лечат пациентов от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом, поделился врач-инфекционист Александр Литвинов.

Врач сообщил, что в больнице не хватает защитных средств, кислорода, расходных материалов для аппаратов вентиляции легких. По его словам, приходится больше времени проводить в отделении, чтобы внимательно наблюдать за состоянием больных, которым не досталось необходимых препаратов. Поэтому не хватает и людей.

Кроме врачей, большая нагрузка приходится и на медсестер, отметил Литвинов. Лечение болезни проводится тяжело. Пациентам приходится ставить не одну капельницу, а делать несколько заходов. Медсестры выполняют внутривенные инфузии, осуществляют контроль кислорода, сатурации, взятие анализов.

«Лечение больных COVID-19 — это большая тяжелая работа всего инфекционного отделения», — подчеркнул Литвинов.

Врач-инфекционист рассказал, что на работе приходится проводить достаточно длительное время. Но работа ему нравится, и когда удается получить положительный эффект от выбранной терапии, то наступает несомненное удовлетворение результатом труда.

«Героями себя не чувствуем. Я чувствую себя врачом — тем, кем хотел быть всю жизнь с детства», — подчеркнул Литвинов.