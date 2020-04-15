* ИГ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 12:39 — REGNUM Новое уголовное дело возбудили в Дагестане против журналиста Абдулмумина Гаджиева, находящегося в СИЗО по обвинению в участии в террористической организации и финансировании ее деятельности. На этот раз его подозревают в участии в деятельности экстремистской организации, пишет газета «Черновик», сотрудником которой он является.

Напомним, Гаджиев находится под арестом с середины июня 2019 года. По версии следствия, с 2011 года он занимался распространением деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии и России, в том числе оказывал содействие в сборе денег для ее финансирования.

Обвинение полагает, что в своих газетных материалах журналист побуждал читателей делать пожертвования в якобы подставной благотворительный фонд «Ансар». При этом он знал, часть средств будет переведена указанной террористической организации. Сам Гаджиев свою вину категорически отрицает и считает, что уголовное преследование вызвано его профессиональной деятельностью.

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В рамках нового уголовного дела, фигурантами которого стали еще несколько человек, журналисту вменяют в вину участие в деятельности экстремистских организаций «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» и «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа» (организации, деятельность которых запрещена в РФ).

По версии следствия, подозреваемые, в частности, организовали в селе Новосаситли в Хасавюртовском районе Дагестана строительство так называемой школы хафизов, предназначенной в том числе для детей участников террористических организаций.

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